Четыре сухопутных беспилотника из Магнитогорска отправили в Донбасс

Боевых роботов «Маркер» ждут в зоне спецоперации

Разведывательно-ударные беспилотники «Маркер» направились в зону специальной военной операции. Эту информацию ИА «Первое областное» подтвердил исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Подробных комментариев по поводу отправки боевых роботов он давать не стал, известно лишь, что машины должны прибыть в Донбасс.

Ранее бывший глава госкорпорации, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказывал, что сухопутные беспилотники прибудут в распоряжение боевых операторов в грядущем феврале. Сначала гражданские специалисты подготовят группу тех, кто будет ими управлять, а затем машины доставят к линии фронта. Сейчас нужно понять, как работает «Маркер» в реальных боевых условиях при огне противника и средствах радиоэлектронной борьбы.

На данный момент отрабатываются две версии робота: разведывательный комплекс с подвесным дроном и боевой вариант со спаренными пулеметами или противотанковыми ракетными комплексами. Кстати, «Маркер» получит образы западных танков Leopard и Abrams, которые обещают поставить украинской армии, то есть сможет поражать вражескую бронетехнику.

В середине января ИА «Первое областное» сообщало, что магнитогорцы из НПО «Андроидная техника» разработали современный робототехнический комплекс совместно с Фондом перспективных исследований. «Маркер» может отслеживать цели, указывать на них и обезвреживать. В машине использовано более двух десятков технологий, разработанных южноуральцами.