Четыре способа подать документы в челябинский вуз

Все они также подходят для вузов иногородних

На прошлой неделе в России стартовала приемная кампания в вузы. В этом году подавать документы можно не дожидаясь выдачи аттестата о среднем образовании и результатов ЕГЭ. Необходимые данные позже подтянут из государственных информационных систем. А сегодня расскажем о том, как подать документы.

Есть четыре способа.

1. Через «Госуслуги». Отправьте документы в электронном виде с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

2. Через онлайн-сервис вуза. Такой есть не во всех учебных заведениях — уточните перед подачей документов.

3. Лично. Принесите оригиналы или копии документов в приемную комиссию выбранного вуза.

4. «Почтой России». Отправьте оригиналы или копии заказным письмом.

Эксперты советуют не лениться и все-таки приходить в приемную комиссию лично. Здесь можно сразу оценить свои шансы на поступление, более точно выбрать специальность и получить информацию о вариантах бесплатного обучения.

Кстати, в вузах Челябинской области этим летом создано около 9 тысяч бюджетных мест.

Между тем жителям Омска подробнее рассказали, как подавать документы по почте.