Четыре школы и 271 класс закрыты на карантин по ОРВИ в Челябинской области

Среди заболевших есть пациенты с ковидом и гриппом

На Южном Урале на 5% снизилось число школьников, болеющих ОРВИ и гриппом. При этом на карантине все еще остаются четыре школы и 271 класс, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.

«За неделю с 5 по 11 февраля заболеваемость ОРВИ и гриппом соответствует уровню прошлой недели. Снижение уровня заболеваемости отмечено среди детей школьного возраста — на 4,9%. В остальных группах населения отмечен рост на 1-5%», — заявляют в пресс-службе.

В структуре ОРВИ отмечают увеличение доли респираторных вирусов: РС-инфекции, сезонной коронавирусной инфекции, адено-, рино, бока-, метапневмовирусной инфекции, парагриппа и COVID-19, также выявляются вирусы гриппа, в том числе А H3N2.

Жителей области просят соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться, и не заниматься самолечением при первых признаках простуды.