Четыре школы Челябинской области получат деньги на проекты родительских комитетов

Они выиграли всероссийский конкурс инициатив

Подведены итоги всероссийского конкурса родительских инициатив. В числе победителей — четыре родительских комитета из Челябинской области. Школы получат деньги на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Например, родительский комитет школы № 7 из Троицка получит премию на проект «Память в наших сердцах», посвященный Великой Отечественной войне. Гимназия № 10 Челябинска — на проект «Экопривычки. Дети — детям». А челябинская гимназии № 23 — на проведение семейного чемпионата по настольному теннису для детей и взрослых с участием ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В челябинской школе № 61 на призовые создадут граффити прямо на территории своего учебного заведения. Школа находится в рабочем районе Челябинска, ее окрестности трудно назвать живописными, а прямо на территории стоит огромный гараж 1958 года постройки — по предложению девятиклассницы Насти Кузнецовой его и решили превратить в полотно для будущего шедевра стрит-арта. Дети и взрослые просто устали закрашивать неприличные надписи на гараже.

В итоге деньги на проект «Яркая школа» получены. В феврале в школе проведут конкурс детских эскизов, а в мае подготовят стену и перенесут изображение на нее.

Напомним, организатором всероссийского конкурса выступало Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ.