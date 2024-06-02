Четыре пары создали семью в рамках VIII Парижского полумарафона

Молодоженов поздравил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 2 июня, в селе Париж не только торжество спорта, но и любви. В рамках VIII Парижского полумарафона узами брака на главной сцене связали себя сразу четыре пары, передает ИА «Первое областное».

Одна из пар — Альбина и Жандос Жунусовы — рассказали, что все происходящее для них очень волнительно.

«Нам поступило предложение сыграть свадьбу во время проведения Парижского полумарафона на глазах у сотен людей. Мы согласились. Конечно, очень волнуемся»,— поделился Жандос.

Нагайбакский район — родина жениха, поэтому свадьбу изначально планировали играть здесь. Альбина родом из Карталинского района. Молодые люди вместе учатся, знакомы уже три года, два из которых живут вместе. После регистрации брака на глазах у сотен зрителей они отправились с родственниками отмечать одно из главных событий в жизни.

Накануне торжественной росписи с молодоженами пообщался губернатор Алексей Текслер. Он пожелал им вечной любви и счастливой семейной жизни.