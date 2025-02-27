Четыре новые региональные награды учреждены в Челябинской области

Их будут вручать отдельным людям и целым коллективам

В четверг, 27 февраля, Заксобрание области утвердило перечень новых наград, которые будут вручаться жителям региона за достижения в различных видах деятельности.

Это медаль «Трудовая доблесть Южного Урала», знаки отличия «За высочайшие достижения» и «За содействие специальной военной операции», а также почетное звание Челябинской области «Заслуженный работник дорожного хозяйства Челябинской области».

Награды предполагают денежное поощрение.

Так, к медали «Трудовая доблесть Южного Урала» предусмотрена денежная премия в размере 45 977 рублей.

К знаку отличия «За высочайшие достижения» предусмотрена денежная премия в размере 28 736 рублей.

К знаку отличия «За содействие специальной военной операции» предусмотрена денежная премия в размере 28 736 рублей.

Медалью «Трудовая доблесть Южного Урала» и знаком отличия «За содействие специальной военной операции» могут быть награждены коллективы предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Челябинской области, независимо от формы собственности.

Почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Челябинской области» будут присваивать высокопрофессиональным работникам дорожного хозяйства за деятельность по реализации социально значимых проектов в сфере дорожного хозяйства, разработке и внедрению прогрессивных технологий строительства и содержания объектов дорожного хозяйства на территории Челябинской области. Для получения этого звания человек должен будет проработать в сфере дорожного хозяйства не менее 15 лет, иметь награды и поощрения федеральных органов государственной власти или поощрения от губернатора и Заксобрания области.

Кроме того, депутаты сократили необходимый срок трудового стажа на территории региона для получения медали «За заслуги перед Челябинской областью». Размер премии к этой медали повышен до 40 тысяч рублей.