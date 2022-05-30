Четыре новых города-миллионника появились в России

На сегодняшний день в нашей стране — 16 городов с постоянным населением более миллиона человек

В России появились еще четыре города-миллионника. Более миллиона человек постоянно проживает в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Теперь в России 16 городов-миллионников, в числе которых, помимо вышеперечисленных, Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Самара, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Волгоград.

В апреле Росстат озвучил предварительные результаты Всероссийской переписи населения, которая прошла в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года. По данным ведомства, на территории нашей страны проживает порядка 147 миллионов человек. Сведения были получены через портал «Госуслуги», планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков и от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах.