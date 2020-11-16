Четыре новых автобуса закупили в Кунашакский район

Машины будут курсировать по пригородным маршрутам.

В Кунашакском районе начали работу по замене автобусного парка для пригородных маршрутов. С жалобой на старую технику жители муниципалитета обратились к губернатору Алексею Текслеру.

«За счет средств областного бюджета в 2020 году для Кунашакского муниципального района было закуплено четыре автобуса. Поставщиком по итогам аукциона стала компания ООО „Синегорье-Авто“», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Технику с символикой региона уже направили в Кунашакский район. На ней в районный центр будут добираться жители деревень Аширово, Кубагушева, Тюлякова и села Караболка.