Четыре новые школы примут учеников в Челябинской области 1 сентября

Активно строят в регионе и детские сады

В новом учебном году в Челябинской области школьников примут сразу четыре новые школы в Магнитогорске, Челябинске и Увельском районе, сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер неоднократно подчеркивал важность развития образовательной инфраструктуры в регионе. Южный Урал — лидер в программе «Профессионалитет», здесь организовано 22 центра, из них 20 — образовательные производства. Профориентацией в Челябинской области занимаются со школы. Об этом глава региона рассказал президенту Владимиру Путина во время встречи в Магнитогорске.

В Магнитогорске 1 сентября откроется школа на 1224 места с бассейном. В Челябинске учеников примут школы на 1550 мест в 20‑м микрорайоне и на 1100 мест в 34‑м микрорайоне. В Увельском районе заработает школа на 300 мест.

Кроме того, в регионе близится к завершению строительство трех детских садов: в Копейске — на 350 мест, в Челябинске — на 140 мест и в поселке Западном в микрорайоне Белый Хутор — на 278 мест. Продолжается строительство двух детских садов в Магнитогорске.

За последние шесть лет в Челябинской области построили 19 школ и 73 детских сада. Ремонтируются и оснащаются детские сады, школы, колледжи. Кроме того, идет строительство межуниверситетского кампуса. Открываются новые молодежные лаборатории.