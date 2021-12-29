Четыре молодых ученых из Челябинской области выиграли гранты президента РФ

Финансовая поддержка поможет им развиваться в выбранных направлениях

Четверо южноуральцев выиграли гранты президента РФ на конкурсе государственной поддержки молодых ученых, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Так, грантовую поддержку получил кандидат технических наук из ЮУрГУ Александр Маклаков. Молодой ученый занимается проектом «Развитие и исследование метода управления силовыми преобразователями на основе предварительно запрограммированных широтно-импульсно модулируемых последовательностей переключений полупроводниковых модулей».

Кандидат философских наук из ЮУрГУ Регина Пеннер получила грант за проект «Цифровая антропология: теоретические и прикладные аспекты».

Доктор технических наук Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова Александр Харченко получил грант по теме проекта «Совершенствование процесса производства чугуна в доменных печах увеличением потребления газов-восстановителей с повышенной долей водорода».

А доктор физико-математических наук из ЧелГУ Владимир Федоров — за работу «Теория аналитических разрешающих семейств операторов эволюционных уравнений с дробными производными и ее приложения к начально-краевым задачам» и выиграл грант.

Напомним, гранты президента РФ предполагают выплату 600 тысяч рублей в год кандидатам наук и 1 миллиона рублей в год для докторов наук. Такой поддержкой победители смогут пользоваться два года.