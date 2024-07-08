Четыре модульных отделения «Почты России» появятся в Челябинской области в 2024 году

Еще восемь сельских офисов отремонтируют

В 2024 году в четырех деревнях и селах Челябинской области построят быстровозводимые почтовые отделения. Новые офисы появятся в поселке Карагайском Верхнеуральского района, поселках Нагорном и Синий Бор и в деревне Водопойка Увельского района, сообщили в пресс-службе регионального управления «Почты России».

«Мы используем технологию быстровозводимых конструкций там, где нет подходящих для почты помещений. Такие отделения отличаются расширенным функционалом. Здесь можно не только получить или отправить посылку, но и подтвердить учетную запись на сайте „Госуслуги“, измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела»,— рассказал директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

Кроме того, в этом году в разных уголках Челябинской области отремонтируют восемь сельских отделений почты. В их числе — отделения в поселках Новобатурино Еткульского района, Томинском Сосновского района, селах Аминево и Белово Уйского района, Непряхино Чебаркульского района и других.

Масштабный проект по модернизации сельских отделений инициировал президент России Владимир Путин в 2022 году. За два года в регионе отремонтировали 97 почтовых отделений, а также построили одно модульное.