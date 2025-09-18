Четыре медика из Челябинской области получат награды от президента Владимира Путина

Двое представлены к госнаградам, у двоих — почетное звание

Накануне, 17 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий и вручении госнаград четырем медикам из Челябинской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Заведующий отделением эндоскопии челябинской городской клинической больницы № 9 Александр Кулаев награжден медалью имени Луки Крымского.

Заместитель главного врача Областного перинатального центра Алексей Фортыгин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Главврачу челябинской городской клинической больницы № 9 Олегу Денисову и главврачу областной клинической больницы № 3 Михаилу Вербитскому присвоено почетное звание заслуженный врач России.

Кроме того, звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» присвоено управляющей отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка РФ Елене Фединой.