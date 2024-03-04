Четыре легковых автомобиля отправят в зону СВО из Челябинской области

Это машины, списанные с баланса регионального Фонда социального и пенсионного страхования

В ближайшее время из Челябинской области в зону проведения спецоперации отправят четыре автомобиля марки «Рено-Логан», которые ранее использовали сотрудники регионального Фонда социального и пенсионного страхования. Тщательно подготовленные машины получат бойцы четырех подразделений, сообщили 4 марта в реготделении Народного фронта.

Списанные с баланса госведомств автомобили по инициативе правительства России было принято отправлять в зону спецоперации. Ранее из Челябинской области отправили вездеходы, теперь — четыре седана.

Легковые автомобили получат бойцы 55-й бригады штурмовой роты, 1441-го полка разведывательного взвода, 90-й гвардейской танковой дивизии и 3-й гаубичной батареи гаубично-артиллерийского дивизиона.

Известно, что автомобили будут использоваться в хозяйственных нуждах.