В четвертьфинале телевизионной Первой лиги КВН выступят четыре команды из Челябинской области. Игры с 18 по 20 июня пройдут в Перми и объединят в общей сложности 19 коллективов со всей России. Одними из фаворитов сезона являются ребята из южноуральской «Евразии». Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Неудачно стартовав в Премьер-лиге в этом году, ребята из „Евразии“ нашли свою публику в Перми. Зрители в комментариях пророчат им беспроблемный выход в полуфинал. Команда сыграет 18 июня. На следующий день наряду с коллективами из Московской, Курганской, Омской и Мурманской областей на сцене встретятся наши „Диккенс, например“ и „Родня“. А уже 20 июня в борьбу вступит и девичья команда „Олег“», — рассказали в мэрии Челябинска.
Сейчас челябинцы проходят редакторские просмотры, дополняют свои сценарии актуальной повесткой, готовят реквизит и много репетируют.
«Пермь в шоке от количества классных челябинских команд. Уже после первой игры удивлялись: „Чем их там в Челябинске кормят?“ А мы не кормим, мы развиваем, учим, даем плацдарм для самореализации, поддерживаем наших ребят и имеем отличные результаты, ставим своего рода рекорды. Каждый год в главных кавээновских лигах все больше челябинских команд, что не может не радовать», — отметила директор Центральной Уральской лиги Наталья Давыдова.
Организатором участия челябинских команд КВН выступает городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке регионального правительства и главного управления молодежной политики области.
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