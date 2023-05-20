Четыре килограмма наркотиков сожгли полицейские в Златоусте

Подозреваемым в незаконном обороте запрещенных веществ вынесены приговоры

В Златоусте Челябинской области полицейские в присутствии специально созданной комиссии сожгли около четырех килограммов наркотиков, изъятых у фигурантов уголовных и административных дел и осужденных, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сожженные марихуана, героин, гашишное масло, синтетические наркотики и другие являлись вещественным доказательством по 32 уголовным делам и 28 правонарушениям.

«Сотрудники полиции предостерегают граждан, которые соглашаются с предложением легкого заработка в качестве распространения наркотических средств, приобретая их через Интернет и организовывая закладки. Если поступают подобные предложения в социальных сетях или мессенджерах, они должны вызвать у вас сомнение. Не идите на поводу у лиц, занимающихся сбытом наркотиков. Помните о том, что вы становитесь соучастником преступления»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, полицейские предупредили, что зачастую распространители наркотиков сами становятся зависимыми от них.