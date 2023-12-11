В Челябинской области большинство семей с одним ребенком смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за четыре года. В соответствующем рейтинге издания «РИА Новости» регион расположился на 16‑м месте.
При этом 23,3% семей не смогут накопить на первоначальный взнос даже через десять лет.
В тройку лидеров рейтинга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ — жителям этих регионов необходимо от 2,3 до 2,6 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. При этом, например, в Ненецком автономном округе почти 20% семей не хватит и 10 лет, чтобы собрать необходимую сумму.
В тройке аутсайдеров — Кабардино-Балкарская, Чеченская Республики и Республика Ингушетия. Жителям этих регионов необходимо почти 14 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. При этом свыше 55% семей будут копить более десяти лет.
При составлении рейтинга учитывались средние зарплаты двух работающих людей с учетом ежемесячного пополнения банковского вклада на 50% от общей суммы доходов.