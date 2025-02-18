Четыре домашних животных погибли от бешенства в Челябинской области

Такое количество жертв — всего за две недели февраля

В Челябинской области за первую половину февраля 2025 года зафиксированы четыре случая бешенства среди домашних животных. По данным Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, от вируса погибли две собаки и две кошки, все они имели владельцев.

Собаки погибли в поселке Самарском Верхнеуральского района и г. Еманжелинске, кошки — в городах Копейске и Троицке. В населенных пунктах, где были обнаружены случаи бешенства, установлен карантин и проводятся обязательные противоэпизоотические мероприятия по распоряжению правительства Челябинской области.

В январе от бешенства погибли шесть домашних животных — три собаки и три кошки. Как сообщалось ранее, два случая было в Октябрьском районе (в селе Октябрьском и деревне Петроград), по одному — в Чебаркульском (в деревне Бутырки) и Нагайбакском (в поселке Петровском) районах, Копейске и Сатке.

Бешенство — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами.

Признаки заболевания включают неадекватное поведение, обильное слюно- и слезотечение, агрессию, судороги и рвоту. Единственным средством защиты является профилактическая прививка. Традиционные месячники по профилактике бешенства проводятся весной — в марте и апреле. Будьте внимательны и следите за состоянием своих питомцев.