Четыре челябинских студента выиграли по миллиону рублей во всероссийском конкурсе

Учащиеся из южноуральских колледжей и техникумов стали победителями «Большой перемены»

Пять студентов из колледжей и техникумов Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Четыре студента 4 курсов получили на образование по одному миллиону рублей, одна студентка 3 курса получила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Миллион за свои проекты выиграли Мария Будимирова и Степан Бучель из Южно-Уральского аграрного университета и Ирина Якимова Троицкого педагогического колледжа.

Карина Валеева и Алена Плотникова из Златоустовского медицинского техникума также стали победителями и получили миллион и 200 тысяч. Эти средства они потратят на реализацию проектов для подростков и пожилых граждан.

«Большая перемена» — это конкурс для школьников и студентов техникумов и колледжей, в нем участники могут показать свои таланты или перспективные проекты в 12 номинациях, связанных с бизнесом, экологией, журналистикой, патриотизмом, новыми технологиями и творчеством.

В 2020 году в конкурсе приняли участие более миллиона студентов, 300 из них стали миллионерами.