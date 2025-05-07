Четыре челябинских предприятия кормили детсадовцев фальсифицированными консервами

В «Сайре Приморской» вообще не оказалось сайры

Четыре челябинских предприятия заплатят штрафы за поставку фальсифицированных консервов в социальные учреждения области; еще шесть поставщиков — на очереди, сообщает региональный Россельхознадзор.

Сообщается, что должностные лица предприятий ООО «Мана», ООО «Кило», ООО «Аранта» и ИП Фроленко Е. А., которые осуществляют деятельность по хранению и реализации пищевой продукции со складов в Челябинске, с апреля 2024 года по январь 2025-го закупили в общей сложности 1 017 штук консервов под торговым названием «Сайра натуральная с добавлением масла Приморская» и реализовали их в 14 детских садов и три школы региона, где они были использованы для детского питания.

«Данные консервы признаны фальсифицированными, поскольку производитель (ООО „Русский рыбный мир“, Москва) указал в наименовании продукции биологический состав рыбы, не входящий в сырье для изготовления: выпустил в оборот продукцию с наименованием „Сайра Приморская“, изготовленную из тихоокеанской сардины (иваси)», — рассказали в ведомстве.

Недостоверные сведения об используемом сырье вводят в заблуждение потребителя, а также не позволяют подтвердить прослеживаемость продукции. Такая продукция не должна поступать для питания детей, однако челябинские поставщики не убедились в действительном составе консервов и в итоге сами нарушили закон.

Все виновные лица привлечены Россельхознадзором к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Размер штрафа на должностных лиц составляет 10—20 тысяч рублей, на юрлиц — 100—300 тысяч рублей.

Сейчас выясняются обстоятельства поставки такой продукции еще шестью челябинскими хозсубъектами.