Четыре аварии стали причиной семибалльных пробок в Челябинске

Движение особенно затруднено в Советском районе и на северо-западе областного центра

Этим утром, 27 апреля, в Челябинске значительно затруднено движение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы оцениваются в семь баллов. На некоторых улицах ситуация осложнена возникшими ДТП. Рассказываем подробнее.

Пробки зафиксированы на проспекте Победы и Комсомольском проспекте на подъезде к улице Молодогвардейцев. На последней также серьезный затор. Пробка из-за ДТП возникла на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Небольшие заторы на улицах Захаренко и Чичерина, а также Северо-Крымской из-за ДТП. На проспекте Победы также стоит движение на подъезде к Свердловскому проспекту и улице Российской.

Затруднено движение на нескольких участках Свердловского проспекта, в том числе из-за ДТП, и улицы Труда. Большая пробка на Первой Пятилетки и Комарова в районе пересечения с улицей Салютной. Небольшие заторы возникли на улице Энгельса, проспекте Ленина в районе улицы Цвиллинга, на Блюхера в районе Рылеева и Копейском шоссе сразу после ТРК «Алмаз».

В целом движение в Калининском, Тракторозаводском и Ленинском районах свободно.