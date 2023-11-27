Четверых нелегалов задержали на российско-казахстанской границе в 3‑м квартале 2023 года

Трое из них ехали с поддельными документами, один — с недействительными

Больше 5 кг запрещенной в России травы, психотропные таблетки и вещества, а также четыре нелегала — это «улов» сотрудников Погрануправления ФСБ России по Челябинской области за третий квартал 2023 года, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В пунктах пропуска через госграницу РФ были выявлены трое граждан, которые использовали поддельные документы, удостоверяющие личность. Кроме того, пресечена попытка пересечения государственной границы лицом без действительных документов. В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

Также совместно с коллегами из Челябинской таможни пресечено восемь попыток ввоза в Россию запрещенного к свободному обороту на территории страны растения гармала общим весом около 5,2 килограмма, 100 миллиграммов трамадола и различных психотропных таблеток, оборот которых в РФ ограничен.