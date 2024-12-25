Четверть жителей Челябинской области ассоциирует Новый год с боем курантов и загадыванием желаний

Что еще представляют южноуральцы, думая о празднике

Эксперты Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области выяснили у жителей региона, с чем у них ассоциируется Новый год. Более 22% опрошенных ответили, что праздник для них — это бой курантов и загадывание желаний. Каждый пятый южноуралец признался, что Новый год он ассоциирует с елкой. Для 16% респондентов главный атрибут праздника — Дед Мороз со Снегурочкой.

В топ-5 главных ассоциаций вошли также новогоднее обращение президента России и мандарины — это символы Нового года для 15,6 и 7% соответственно. Для 3,5% важен обмен подарками; 3,3 и 2,4% респондентов главными символами праздника назвали салат оливье и селедку под шубой; 2,8% затруднились ответить.

Почти 6% южноуральцев назвали свои варианты. Для кого-то Новый год — это снег, эмоции, астрологическая дата и начало перемен к лучшему. Некоторые праздник ассоциируют с семьей: встречей с близкими и семейными застольями.

Опрос проводили с 12 по 15 декабря. Участие в нем приняли 1000 человек старше 18 лет, постоянно проживающие на территории Челябинской области.