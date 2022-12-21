Четверть уральцев считают себя толстыми и худеют с помощью диет и физкультуры — ВЦИОМ

Самым опасным последствием ожирения люди считают проблемы со здоровьем

Каждый четвертый житель Урала стремится похудеть, а каждый десятый считает толстыми своих детей. Самыми эффективными способами сбросить вес они считают соблюдение диеты и физическую активность. Об этом сообщила ИА «Первое областное» пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса россиян о проблеме лишнего веса.

Московские социологи обзвонили 1600 совершеннолетних жителей страны и выяснили, что 29% из них озабочены своим весом и стремятся похудеть. В регионах УрФО этот показатель несколько ниже — 26%. Не задумываются о том, толстые они или худые, 66% уральцев (в целом по России — 62%).

Большинство жителей УрФО (65%) не замечают проблем с весом и у своих близких. В то же время 16% опрошенных признались, что избыточный вес есть у их родителей. Каждый десятый считает толстыми своих братьев или сестер. Еще столько же — собственных детей. В целом по России проблемы с лишним весом у своих чад признали 6% респондентов.

Характерно, что большинство опрошенных (42% на Урале и 46% в России) определяют, нужно ли им похудеть или поправиться, прислушиваясь к сигналам собственного организма. Каждый пятый склонен доверять в этом вопросе медикам. Еще 14% уральцев и 9% остальных россиян ориентируются на изменения индекса массы тела. Только 4% жителей УрФО (5% по России) решают, что пора что-то делать, когда меняется сам вес, и 2% — когда меняется размер одежды (4% по России).

Опрошенные в большинстве своем считают самими серьезными проблемами, связанными с ожирением, последствия для здоровья. Так ответили 77% жителей УрФО и 81% остальных россиян. Риск преждевременной смерти на первое место поставили 32% уральцев (и 28% россиян). Далее идут физические ограничения (28% и 27% соответственно). Примерно каждый пятый назвал главным последствием ожирения проблемы в личной жизни.

Чтобы похудеть на 30 и более килограммов, нужно быть физически активным и много заниматься спортом. В этом уверены 60% уральских респондентов и 64% всех опрошенных. Диету считают средством номер один 54% уральцев и 45% россиян в целом. За помощью к врачу готовы обратиться 32% и 27% опрошенных соответственно. Еще около 5% считают, что за похудением нужно идти к психологу.