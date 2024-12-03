Четверть сирот из Челябинской области пристроят в семьи в 2025 году

Такими планами детский омбудсмен поделилась с главой региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с уполномоченным по правам детей в регионе Евгенией Майоровой. На встрече были подведены предварительные итоги Года семьи и обсуждались актуальные вопросы защиты прав детей, сообщает пресс-служба правительства области.

«Нужно всегда держать в фокусе внимания вопросы образования, социальной защиты детей. Особое внимание уделять детям, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. И контролировать вопросы оказания помощи детям и семьям участников СВО — этим семьям нужна особая забота», — подчеркнул губернатор.



Алексей Текслер обратил внимание на обращения, связанные с конфликтами в школах между детьми, а также между детьми и педагогами. И призвал тоже решать такие вопросы.

Евгения Майорова рассказала о задачах, которые поставлены перед ней уполномоченным при президенте по правам ребенка.

«Это реформирование системы социальной защиты: ориентация на то, чтобы дети жили в кровных семьях. Планы серьезные, мы рассчитываем, что до конца 2025 года число детей в учреждениях социальной защиты снизится на 25%. Уверена, с вашей поддержкой мы справимся», — заявила омбудсмен.

Евгения Майорова поблагодарила губернатора за то, что исполнительная власть региона ориентирована на поддержку детей и семьи, и сообщила, что обратиться к детскому омбудсмену сейчас стало легче — просьбу о помощи в ее аппарат можно отправить в любое время суток.