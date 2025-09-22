Четверть миллиона рублей собрали южноуральцы на телемарафоне «Всё для Победы!»

На эти деньги закупят технику для бойцов СВО

Очередной телемарафон «Всё для Победы!» прошел на телеканале ОТВ 21 сентября. Всего за один день зрители перевели 255 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку необходимой южноуральским бойцам техники, передает ИА «Первое областное».

«Для бойцов из Челябинской области сейчас необходимы радиостанции, средства РЭБ, бензопилы, тепловизоры, квадрокоптеры и многое другое»,— рассказали в пресс-службе челябинского отделения Народного фронта.

Часть из этого активисты приобретут на перечисленные неравнодушными южноуральцами деньги. Сбор средств продолжается.

Напомним, телеканал ОТВ — единственный в стране, который ежемесячно проводит телемарафон в поддержку военнослужащих, отстаивающих интересы Родины на СВО. Позади — десятки марафонов и более 30 миллионов собранных рублей.