За день телемарафона Народного фронта на «Первом областном» собрали помощь южноуральским бойцам на общую сумму 251 тысяча рублей, сообщает ОНФ. Из них 142 тысячи рублей перечислили во время телеэфира, и еще 109 тысяч рублей — общая стоимость гуманитарной помощи, которую люди принесли в региональное отделение Народного фронта лично.
Телемарафон состоялся 27 января. Напомним, тематический эфир состоял из специальных репортажей из освобожденных территорий, с мест работы волонтеров, которые помогают фронту.
Весь эфир сопровождал специальный QR-код для перечисления средств. Собранные деньги направят на закупку вещей для бойцов-южноуральцев «за ленточкой».