Четверть миллиона рублей для фронта собрали в телемарафоне «Всё для Победы!»

ОТВ совместно с Народным фронтом провели 18‑й телемарафон в поддержку защитников Отечества

За день телемарафона Народного фронта на «Первом областном» собрали помощь южноуральским бойцам на общую сумму 251 тысяча рублей, сообщает ОНФ. Из них 142 тысячи рублей перечислили во время телеэфира, и еще 109 тысяч рублей — общая стоимость гуманитарной помощи, которую люди принесли в региональное отделение Народного фронта лично.

Телемарафон состоялся 27 января. Напомним, тематический эфир состоял из специальных репортажей из освобожденных территорий, с мест работы волонтеров, которые помогают фронту.

Весь эфир сопровождал специальный QR-код для перечисления средств. Собранные деньги направят на закупку вещей для бойцов-южноуральцев «за ленточкой».