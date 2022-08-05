Четверть компаний Челябинска отмечает снижение эффективности работников летом

Руководители винят в этом сезон отпусков

В Челябинске каждый четвертый работодатель считает, что летом сотрудники менее эффективны. Провели опрос среди челябинских компаний и выяснили причины снижения активности персонала в летний период представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование проводили с 19 июля по 4 августа. Выяснилось, что этим летом снижение производительности труда своих подчиненных отмечают в 25% компаний Челябинска. Причинами этого работодатели называют «сезон отпусков руководства и большей части коллектива». Также респонденты объясняют это тем, что «кто-то думает об отпуске, кому-то нужно чуть больше времени на концентрацию после выхода из отпуска».

По данным аналитиков, большинству компаний (64%) удалось выстроить рабочие процессы так, чтобы и летом продуктивность не снижалась. 11% опрошенных затруднились ответить на вопрос и не смогли проанализировать, как лето отражается на производительности сотрудников.

По сравнению с исследованиями прошлых лет, десять лет назад об ухудшении производительности говорили 43% работодателей, четыре года назад — 35%.

Ранее аналитики сообщали, что от увольнения по собственному желанию челябинцы чаще всего готовы отказаться при повышении зарплаты. Однако каждый пятый мог бы остаться на прежнем месте работы в случае смены непосредственного руководителя.