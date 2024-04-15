Четверть челябинцев проведет летний отпуск в поездках по России

За границу планируют отправиться всего 7% опрошенных

25% россиян, в том числе жителей Челябинска, планируют провести летний отпуск в поездках по России. В топ-3 популярных направлений вошли Краснодарский край, Крым и Алтай. 18% респондентов проведут свой отпуск на даче или в деревне, 15% — дома, а 7% — за границей, сообщают исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

Среди тех, кто планирует отдохнуть в поездках по стране, лидируют челябинцы в возрасте от 35 до 44 лет с доходом от 100 тысяч рублей. Отпуск на даче или в деревне планируют провести преимущественно те, кто старше 45 лет. Большинству из тех, кто хочет провести отпуск за границей, меньше 34 лет.

Кстати, в топ-5 зарубежных направлений в этом году вошли Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.

У 17% респондентов отпуска этим летом не будет, а 18% опрошенных пока не имеют никаких планов.

Участие в опросе приняли три тысячи человек старше 18 лет и имеющие постоянную работу из 466 городов.