/ Челябинцам не хватает котиков и песиков на работе

42% сотрудников признались в желании завести четвероногих «коллег».

Необычное исследование провели аналитики портала «Зарплата.ру». Они выяснили, что 42% челябинцев хотели бы завести в офисе питомца. Респонденты признались, что пребывание на работе могли бы скрасить коты, рыбки, собаки или морские свинки. Только 10% опрошенных могут похвастаться четвероногим «коллегой».



Каждый третий опрошенный житель Челябинска считает, что животным не место на рабочем месте. Среди тех, у кого в офисе никогда не было животных, 42% хотели бы завести питомца. 22% затруднились с ответом, уточнив, что они в принципе не против животных в офисе, но стоит помнить, что рыбки собакам рознь. 7% горожан и оказались совсем равнодушны к животным — пусть живут, главное, чтобы не мешали. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе портала «Зарплата.ру».



Считается, что животные на работе могут снизить уровень стресса. Этого мнения придерживается 40% опрошенных. Около 20% считают иначе. 17% полагают, что наличие питомцев никак не влияет на атмосферу в офисе, а 14% опрошенных уверены, что это сделает сотрудников счастливее.