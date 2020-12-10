Четверо южноуральцев получили государственные награды из рук полпреда президента в УрФО

Звания, медали и знаки отличия были вручены в соответствии с указом Владимира Путина.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил жителям региона государственные награды. Церемония прошла в четверг, 10 декабря. Среди отмеченных оказались и южноуральцы. Государственных наград удостоились четыре жителя Челябинской области, двое из которых — сотрудники «Магнитогорского металлургического комбината».



Так, звание «Заслуженный металлург России» получил сменный мастер участка ММК Александр Григорьев. Помимо него медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» был награждён" машинист тепловоза предприятия Сергей Гриб. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил заведующий отделением «Областного перинатального центра» Олег Демьяник, а знаком отличия «За безупречную службу ХХV лет» наградили заместителя руководителя управления — начальника отдела УФАС региона Владу Ливончик.

«Полпред отметил, что „среди награжденных — представители разных профессий: работники промышленности, образования, сотрудники МЧС и медицинские работники, которые находятся на передовой борьбы с пандемией“. От имени Главы государства и от себя лично Владимир Якушев выразил благодарность за добросовестный труд на благо России и пожелал дальнейших достижений и успехов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе полпреда президента в УрФО.

Всего государственных наград удостоились 41 житель УрФО. Большинство из них — работники «Уралвагонзавода» имени Дзержинского, Также орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.