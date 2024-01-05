Четверо южноуральских военных вернулись из украинского плена

Участники СВО вернутся домой в результате обмена, состоявшегося 3 января

Почти 250 военнослужащих вернулись из украинского плена в результате обмена, состоявшегося 3 января 2024 года после полугодового перерыва. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Путину, руководству Минобороны и ФСБ России, депутатам и сенаторам сегодня вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников. При этом 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Сердечно поздравляю их родных и близких, всех, кто боролся за спасение наших ребят», — сообщила Татьяна Москалькова.

Среди 248 освобожденных солдат четверо — южноуральцы, об этом в своем тг-канале рассказала омбудсмен в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Рада сообщить, что новый 2024 год начался с отличной новости для родных и близких четверых военнослужащих из Челябинской области, вернувшихся из плена. Эти парни из моего списка, с их матерями и женами мы всегда на связи», — написала она.

Юлия Сударенко не исключает, что в числе 248 возвращенных военнопленных есть и другие земляки, родные которых не обращались в ее адрес. В ближайшее время поступит информация из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

Добавим, это был 49-й обмен пленными с начала военной операции на Украине. Предыдущий раз стороны сообщали об обмене военнопленными 7 августа 2023 года.