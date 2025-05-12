Четверо туристов заблудились на хребте Уреньга под Златоустом

Мужчине и трем школьницам потребовалась помощь спасателей

Мужчина и три ребенка заблудились на Уреньге в минувшие выходные, им потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, 10 мая в 18 часов 52 минуты оперативному дежурному Златоустовского отряда областной ПСС поступило сообщение о туристах из Свердловской области, заблудившихся в курумнике: с 38‑летним мужчиной были три девочки, 10, 11 и 13 лет. Мужчина сумел передать спасателям координаты их местонахождения.

Прибыв на место, спасатели обнаружили туристов среди каменных глыб и помогли им аккуратно спуститься с хребта до ретранслятора, где был припаркован личный автомобиль мужчины. Оттуда туристы уже продолжили путь самостоятельно.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в минувшие праздничные выходные на Таганае побывали более 8 тысяч человек со всей России, а также из-за рубежа.