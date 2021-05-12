Четверо челябинских полицейских продавали информацию об умерших горожанах

За это они получили по 100 тысяч рублей от ритуальной фирмы

В Челябинской области сотрудники полиции и предприниматель подозреваются в коррупции.

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении четырех полицейских областного центра, которые подозреваются в получении взятки. Три оперативных дежурных и участковый уполномоченный двух районных отделов полиции Челябинска предоставляли предпринимателю информацию об умерших гражданах на территории города.

Предприниматель также подозревается в уголовном преступлении за дачу взятки.

«По данным следствия, в течение 2019 — начала 2021 годов сотрудники полиции получили взятки от предпринимателя на сумму более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг», — прокомментировала пресс-служба следственного управление СК РФ по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу провели сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Идет сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.