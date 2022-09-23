На утро пятницы, 23 сентября, распоряжения о начале отопительного сезона приняты в 22 муниципалитетах Челябинской области. На сегодняшний день отопление есть в каждом десятом многоквартирном доме региона и в каждой четвертой школе, детском саду и других социальных учреждениях, сообщили в пресс-службе областного Минстроя.
В министерстве уточнили, что сейчас поэтапно включают отопление в 21 городе и муниципальном районе Челябинской области.
Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что муниципалитеты вправе принимать решение о начале отопительного периода, не дожидаясь, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток опустится ниже +8 градусов Цельсия.
«Ориентируйтесь на запросы людей и начинайте отопительный сезон в соответствии с погодой, тем более что уже на следующей неделе ожидается похолодание, а ночью даже заморозки. Ставлю задачу всем главам обеспечить своевременное получение паспортов готовности к отопительному сезону», — поручил губернатор.
В Челябинской области в настоящее время запущено отопление в 11% жилого фонда и 24,4% социальных учреждений.
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