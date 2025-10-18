Честь Южного Урала будут защищать 7 полицейских на чемпионате МВД России по боксу

Зрителям обещают зрелищные бои с именитыми спортсменами

В Челябинске с 24 по 31 октября пройдет всероссийский чемпионат МВД России по боксу среди полицейских страны. Ожидается рекордное количество участников — 44 команды из разных уголков страны. Они поборются за медали в 10 весовых категориях, сообщают организаторы.

Бороться за медали чемпионата будут правоохранители в возрасте от 19 до 40 лет в следующих весовых категориях: до 57 килограммов, 60 килограммов, 63,5 килограмма, 67, 71, 75, 80, 86, 92 и более 92 килограммов.

Честь Челябинской области будут защищать семь боксеров-полицейских. Самые титулованные из них — мастера спорта России международного класса Алексей Киселев и Андрей Стоцкий.

Финальные бои состоятся 31 октября во дворце спорта «Юность».