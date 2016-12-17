Крупу с молью для супа использовали сотрудники детского сада в Челябинске

Сотрудников учреждения наказали за халатность.
Прокуратура Челябинской области закончила проверку работы детского сада после сообщений о нарушениях. Установлено, как насекомые попали на кухню дошкольного учреждения. Все лица, причастные к попаданию «лишнего мяса» за обеденный стол малышей, понесли залуженное наказание.
Прокуратура объявила результаты проверки детского сада № 370, где детям подавали суп с червями. По ее итогам было установлено, что сотрудники скандального детского садика использовали крупу с личинками пищевой моли. Таким путем и попали посторонние объекты в еду для малышей. Всем сотрудникам дошкольного учреждения, причастным к нарушению, вынесено наказание.
— За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей юридическое лицо, заведующая и медицинская сестра образовательной организации по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности. Дошкольное учреждение подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, руководитель и работник детского сада по 3 тысячи рублей каждый,— сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.
Напомним, в челябинском детском саду № 370, расположенном в Тракторозаводском районе, произошел вопиющий случай. Воспитанники обнаружили в супе червей. Тревогу забили родители в социальных сетях, разместив в подтверждение фотографии обеда. По данному факту проверку начали прокуратура и депутаты Гордумы при поддержке депутата Госдумы. Во время визита им из всех документов были представлены лишь 2 акта об утилизации некачественных продуктов, один из которых датирован 5 сентября. Как пояснила повар детского сада, чья подпись якобы стоит под актом, речь идет о служебном подлоге, она сама подобные документы не подписывала, а была в официальном отпуске.
Фото: vk.com Ольга Шурупова