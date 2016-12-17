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Миасские школьники заявили о червях в столовской еде

Миасские школьники заявили о червях в столовской еде
черви , школа , еда , ученики
16.12.2016 14:47:07
Миасские школьники заявили о червях в столовской еде
Миасские школьники заявили о червях в столовской еде

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Неудачная шутка обернулась школьным скандалом.

Червивую еду продемонстрировали ученики миасской школы в Интернете. Они выложили не аппетитные фотографии, сообщив, в какой школе они сделаны. Пользователи соцсети с недоверием отнеслись к информации, а школьный персонал подтвердил их догадку: червяк на котлетах оказался ненастоящим.

Новые неприятные моменты, связанные с детской едой, обнаружились в Челябинской области. В этот раз лишние ингредиенты, а именно червяка, обнаружили в школьном обеде. Червяк замер на аппетитной котлете у одного из учеников миасской школы. Школьники сразу же разместили фотографию в соцсетях, но попросили не указывать авторство, боясь наказания. Ведь на самом деле червивая еда оказалась неудачной шуткой.

— По данному факту в школе проведено служебное расследование. Выяснено, что учащиеся среднего звена решили подшутить и подложили на котлету силиконового червяка, купленного в магазине «Fix Price». А ученик 11 класса, не думая о последствиях, шутя, выложил фото в Интернет,— опровергла заявление школьников ответственная за питание школы № 29 Елена Смоленцева.

Преподаватели смогли вычислить неудачливых пранкеров и уже провели с ними профилактическую беседу. Администрация учебного заведения утверждает, что в столовой соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы и повар бы просто не допустила подобного случая.

Отметим, пользователи соцсети с недоверием отнеслись к фотографиям. Многие, являясь учениками школы, отметили, что такого никогда не видели и не считают появление червей возможным. Авторов же назвали глупыми людьми, очерняющими школу.

Фото: vk.com

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