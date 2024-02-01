В Челябинской области лесная охрана для предотвращения незаконной рубки деревьев провела более 600 рейдов. Вырубку леса зафиксировали в Ашинском, Брединском, Катав-Ивановском и Увельском лесничествах, сообщили в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.
В 2024 году в регионе выявили четыре незаконные рубки с объемом 11 кубических метров. Ущерб составил 288 тысяч рублей. Все материалы направлены в ОМВД.
Напомним, за незаконную рубку деревьев предусмотрены штрафы. Для граждан сумма составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, для юридических — до 300 тысяч рублей. Кроме того, для нарушителей предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.
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