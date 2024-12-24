Черная Луна взойдет над Челябинской областью 31 декабря

Увидеть ее южноуральцы не смогут

Глубокой ночью 31 декабря над Челябинской областью и другими российскими регионами взойдет Черная Луна. Таким термином обозначают второе новолуние за один календарный месяц. В этом году декабрь начался с новолуния и завершится им, передает ИА «Первое областное».

31 декабря в 03:26 по челябинскому времени Луна будет находиться на той части своей орбиты, где она полностью защищена от солнечного света. Поэтому увидеть Черную Луну не получится. Астрономы отмечают, что это довольно редкое явление и бывает оно всего несколько раз в столетие.