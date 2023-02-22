Родители детей младше 14 лет смогут создать безопасный детский электронный почтовый ящик. Госуслуги сообщили, что его можно зарегистрировать при создании на портале учетной записи ребенка. E-mail может понадобиться, в том числе, чтобы получать домашние задания или заходить на различные образовательные платформы.
Пользоваться детской почтой может ребенок, но настраивать и заполнять данные — только родитель.
Родители также могут проверять все входящие письма: сообщения сначала попадают в папку «На проверку» в аккаунте взрослого. Если их одобрили, ребенок прочитает письма в детской почте. Можно создать «белый список» отправителей, от которых сообщения будут приходить без модерации.
Для ребят тоже есть преимущества. Главное из них — антиспам: защита от мошенничества и травли в интернете, контента для взрослых и рекламы.
«А также интересное оформление детской почты: яркие темы с машинками, котятами и динозаврами», — добавили на Госуслугах.
Родители и дети могут открывать и проверять детскую почту на компьютере и в мобильном приложении Mail.ru. Настраивать ящик можно с компьютера.