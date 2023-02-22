Через портал Госуслуг родители смогут создавать безопасную детскую электронную почту

Сервис позволит контролировать поступающие ребенку сообщения

Родители детей младше 14 лет смогут создать безопасный детский электронный почтовый ящик. Госуслуги сообщили, что его можно зарегистрировать при создании на портале учетной записи ребенка. E-mail может понадобиться, в том числе, чтобы получать домашние задания или заходить на различные образовательные платформы.

Пользоваться детской почтой может ребенок, но настраивать и заполнять данные — только родитель.

Родители также могут проверять все входящие письма: сообщения сначала попадают в папку «На проверку» в аккаунте взрослого. Если их одобрили, ребенок прочитает письма в детской почте. Можно создать «белый список» отправителей, от которых сообщения будут приходить без модерации.

Для ребят тоже есть преимущества. Главное из них — антиспам: защита от мошенничества и травли в интернете, контента для взрослых и рекламы.

«А также интересное оформление детской почты: яркие темы с машинками, котятами и динозаврами», — добавили на Госуслугах.

Родители и дети могут открывать и проверять детскую почту на компьютере и в мобильном приложении Mail.ru. Настраивать ящик можно с компьютера.