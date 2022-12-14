Через год в Нязепетровске построят новую больницу

Проект практически готов, губернатор Челябинской области анонсировал начало работ на площадке

Во время горячей линии с Алексеем Текслером жители Нязепетровска пожаловались главе региона на удручающее состояние районной больницы. Еще два года назад губернатор дал поручение построить в городе новый стационар, но пациенты до сих пор лежат в палатах, со стен которых сыплется штукатурка. Сегодня, 14 декабря, Алексей Текслер пообещал, что больница будет сдана не позже начала 2024 года.

«Я хорошо помню эту больницу. Равнодушным к такому положению дел быть невозможно. Работа над проектом нового стационара завершается уже в декабре — сроки сдвинулись из-за некоторых переделок. Но объект полностью обеспечен финансированием, на него заложено более одного миллиарда рублей, и уже в 2023 году его начнут строить»,

— заявил Алексей Текслер.

Губернатор дал поручение Минстрою и Минздраву области сдать больницу не позже начала 2024 года.

«Обращаю ваше внимание, чтобы все обязательства были выполнены»,

— подчеркнул Текслер.

Напомним, в Нязепетровске планируется построить четырехэтажный стационар, в котором будут отделение хирургии, реанимация, акушерский блок, собственный пищеблок и хозяйственные помещения.