«Я хорошо помню эту больницу. Равнодушным к такому положению дел быть невозможно. Работа над проектом нового стационара завершается уже в декабре — сроки сдвинулись из-за некоторых переделок. Но объект полностью обеспечен финансированием, на него заложено более одного миллиарда рублей, и уже в 2023 году его начнут строить», — заявил Алексей Текслер.
Губернатор дал поручение Минстрою и Минздраву области сдать больницу не позже начала 2024 года.
«Обращаю ваше внимание, чтобы все обязательства были выполнены», — подчеркнул Текслер.
Напомним, в Нязепетровске планируется построить четырехэтажный стационар, в котором будут отделение хирургии, реанимация, акушерский блок, собственный пищеблок и хозяйственные помещения.