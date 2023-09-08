Через две недели в Ленинский район Челябинска запустят 22‑й маршрут трамвая

Сейчас на участке продолжается ремонт путей

22-й маршрут трамвая в Ленинский район Челябинска обещают продлить через две недели. На участке возле депо № 1 продолжается ремонт трамвайных путей. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона поделились короткой сводкой по срокам ремонта и запуска измененных из-за работ маршрутов.

Челябинцы, что живут в Ленинском районе, каждое утро с трудом могут уехать в центр города: из-за ремонта путей трамвай 22-го маршрута «Чичерина — Чистопольская» сократил свой маршрут до остановки «Депо № 1». Теперь «ленинцы» десятками человек ждут маршруток на остановках, уехать в час пик очень сложно.

«Сегодня я добралась до работы с тремя пересадками. Тридцать человек стояло на остановке в ожидании маршруток, но и те полные», — пожаловалась читательница информагентства Евгения.

18 августа из-за ремонта трамвайных путей движение 22-го трамвая сократили по схеме «Трамвайное депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1». Сначала ограничения анонсировались до 27 августа, потом до 4 сентября.

В пятницу, 8 сентября, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области пояснили, что на участке продолжается ремонт путей. Работы усугубляют погодные условия: из-за прошедших дождей пришлось сдвинуть сроки сдачи участка. Планируется, что через две недели трамвай вернется на привычный маршрут в Ленинский район, но и здесь, сообщили в Миндортрансе, коррективу могут внести дожди.

В областном центре ремонт трамвайных путей связан с заменой рельсов, обособлением направления от других транспортных средств. Новые пути должны не только свести на нет количество сходов трамвайных вагонов, но и увеличить скорость движения подвижного состава, сделать перевозки на трамваях безопасными и комфортными.