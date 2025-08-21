Через Челябинскую область пытались провезти 22 тонны риса без маркировки

Фуру с узбекской продукцией остановили на границе с Казахстаном

На границе Челябинской области остановили транспорт, в котором везли 22 тонны узбекского риса без маркировок. Как рассказали в управлении Россельхознадзора, груз везли из Казахстана в Екатеринбург.

Продукцию без специальных документов остановили в пункте пропуска «Бугристое». При досмотре машины специалисты обнаружили, что маркировка есть только на мешках, лежащих ближе к краю. Остальные упаковки ехали без сертификатов.

Россельхознадзор развернул груз на границе. Водителю автомобиля грозит штраф.

Напомним, ранее на складе в Челябинске нашли 7 тонн нектаринов, зараженных личинками плодожорки.