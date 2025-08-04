Через Челябинскую область не пустили 60 тонн арбузов и дынь из Казахстана

На машинах и прицепах грузовиков не совпали номера

На челябинской таможне развернули две фуры с 60 тоннами арбузов и дынь из Казахстана. Въезд запретили из-за несоответствия номеров транспортных средств и прицепов, указанных в документах, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

При пересечении российско-казахстанской границы Челябинской области первого и второго августа сотрудники таможни, Россельхознадзора и пограничной службы ФСБ запретили ввоз трех партий продукции. В областную столицу должны были доставить 20 тонн арбуза из Костанайской области. Еще 40 тонн дыни и арбуза направлялись в Самарскую область из Костанайской и Туркестанской областей.

Запрет ввоза товара приняли на основании Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе». Водителям выдали предписания на возврат машин в Казахстан.

Перевозчиков привлекли к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, когда арбузы и дыни можно считать спелыми и как их выбирать при покупке в магазине или на рынке.

Автор: Елизавета Михно