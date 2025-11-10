Череда похолоданий и оттепелей ждет южноуральцев в середине ноября

На погоду в регионе будут влиять и циклоны, и антициклоны

Погода в Челябинской области на наступившей неделе ожидается неустойчивой. Температура воздуха будет то подниматься до плюсовых значений, то опускаться до минусовых. Осадки вероятны только в начале и конце недели. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

По данным синоптиков Уральского гидрометеоцентра, в понедельник и вторник регион будет находиться в теплой воздушной массе. Температура будет подниматься до +3 градусов и выше, осадки в виде дождя и мокрого снега местами сохранятся. К среде циклон потеряет свою активность, на смену ему придет антициклон с холодной воздушной массой. Температура снизится до отрицательной, осадки прекратятся, местами выглянет солнце. К выходным на погоду в регионе вновь начнет влиять циклон: осадки возобновятся, температура снова станет положительной.

В Челябинске сегодня и во вторник, 11 ноября, температура поднимется до +4 градусов. Пасмурно, почти без осадков. В среду похолодает до нуля, начнет проглядывать солнце. В четверг — до −1 и переменная облачность. В пятницу температура поднимется до +3. В выходные пройдет небольшой дождь, потеплеет до +6 градусов.

На юге области температура на протяжении всей недели будет положительной, при этом самым холодным днем будет четверг — градусники покажут +1. Теплее всего будет в воскресенье — до +8 градусов. Во вторник и в конце недели вероятны слабые дожди.

На севере области в середине недели похолодает до −3 градусов. В начале и в конце температура ожидается слабоположительной. Пройдут дожди вперемешку со снегом. В горнозаводской зоне — аналогично.

