«ЧепФА» возьмет шефство над подростком‑птицеводом из Кыштыма

Глебу Шудрикову помогут в развитии своего дела

Птицефабрика «Челябинская» выразила готовность взять под крыло подростка-куровода из Кыштыма, Глебу Шудрикову помогут в развитии своего дела, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Напомним, подросток позвонил на прямую линию губернатора Алексея Текслера и рассказал о своем увлечении, которое начало приносить прибыль, и о том, что недавно курятник сгорел. Но школьник начал все заново. Губернатор выразил одобрение целеустремленности юноши, отметил, что такие кадры нужны стране и родному региону, и поручил оказать ему поддержку.

По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, готовность оказать помощь Глебу Шудрикову выразил гендиректор «ЧепФА» Евгений Наруков.

«Достигнута договоренность с „Птицефабрикой Челябинской“. Подростка пригласят побывать на предприятии, дадут возможность пообщаться со специалистами, а также, если Глеб выразит желание, смогут помочь в дальнейшем получить профильное образование, необходимое для профессионального развития», — прокомментировал министр.

Историю Глеба мы рассказывали здесь.

Напомним, сразу после прямой линии с Алексеем Текслером глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила, что юному птицеводу помогут сделать заявку на грант.