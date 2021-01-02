Чемпионка мира проведет зарядку для жителей Челябинской области

Тренировка пройдет онлайн

В воскресенье, 3 января, чемпионка мира по борьбе на поясах Дина Гизатулина проведет для южноуральцев онлайн-зарядку в прямом эфире. Трансляция начнется в 10 утра.

«Дина родилась в Челябинске. Начинала заниматься водным поло в бассейне „Строитель“, пробовала себя в танцах, пении и различных командных видах спорта. В 2012 году пришла в борьбу самбо. Выступает в этом виде до сих пор, но сейчас тренируется в основном по дзюдо, потому что хочет достичь высоких результатов», — рассказали в пресс-службе Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Присоединиться к тренировке можно на сайте 1obl. tv.