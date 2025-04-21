Чемпионат «Абилимпикс» для инвалидов и людей с ОВЗ проходит в Челябинске

Участники должны показать профессиональное мастерство

Люди с ОВЗ и инвалидностью могут работать не хуже здоровых, а порой и лучше. Это стараются доказать окружающим участники чемпионата «Абилимпикс». Сегодня в Челябинске стартовал его региональный этап, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«На Южном Урале участие в чемпионате принимают почти пятьсот участников в 52 компетенциях. Это действительно праздник для людей сильных духом, профессионально подготовленных и талантливых», — заявила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Ольга Статирова.

Российскому движению «Абилимпикс» уже 11 лет. За эти годы оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Движение помогает формировать инклюзивное общество, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал. Региональные этапы чемпионата проходят во всех 89 субъектах Российской Федерации. В 2025 году в них примет участие более 25 тысяч человек.

«Я сам дважды становился участником чемпионата. Это невероятный, меняющий опыт, который помог мне поверить в свои силы. Вы все талантливы, пусть чемпионат поможет вам раскрыть и реализовать свой потенциал», — обратился к участникам председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых Александр Рожков.

Победителей регионального этапа назовут 25 апреля.