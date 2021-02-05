ЧЭМК ускорит экологическую программу

Новое соглашение с губернатором обязывает комбинат сократить выбросы уже в 2022 году

5 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор АО «ЧЭМК» Павел Ходоровский подписали дополнительное соглашение по улучшению экологической обстановки в Челябинске. Комбинат обязуется ускорить все мероприятия и уже к концу 2022 года сократить объем выбросов от ферросплавного и электродного производства, озеленить свою территорию и даже установить две новых станции по контролю за качеством воздуха.



Рассказывая о подписанном соглашении, Алексей Текслер отметил, что и прежние договоренности с электрометаллургическим комбинатом, достигнутые в 2019 году, были достаточно прорывными — тогда ЧЭМК обязался к 2024 году сократить объем своих выбросов на 30 процентов. Однако теперь власти и металлурги договорились, что предприятие серьезно ускорится.

«Новые газоочистки на ферросплавном производстве будут установлены уже к концу 2021 года, и мы максимально быстро получим эффект. Но основная проблема и объем выбросов от электрометаллургического комбината — электродное производство. Здесь мероприятия занимают почти половину от общего объема финансов, заложенного ЧЭМК на выполнение соглашений, — 5 миллиардов рублей. Все, что мы с вами видим и чувствуем, проезжая мимо ЧЭМК, — это как раз в основном электродное производство. Чтобы эту проблему решить, мы договорились, что мероприятия начнутся в 2021 году и завершатся уже в 2022 году. И тогда мы уже даже визуально будем видеть, что комбинат перестал слишком загрязнять воздух Челябинска», — заявил Алексей Текслер.

Павел Ходоровский объяснил, что уже сейчас над проектом по модернизации электродного производства работает немецкая фирма. В 2021 году проект будет завершен, начнется закупка необходимого оборудования. На 2022 год ускорившиеся электрометаллурги планируют строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию очистной техники. Текслер же пообещал, что после проведения этих работ эффект будет заметен даже визуально.

Комбинат за свой счет закупит и установит две станции слежения за качеством атмосферы, которые будут включены в систему областного центра мониторинга воздуха.

«Это выгодно прежде всего самим коллегам — они смогут постоянно доказывать, что загрязняют не они», — прокомментировал этот пункт глава региона.

Наконец, уже летом 2021 года руководство ЧЭМК приступит к озеленению и благоустройству своей территории. Эти работы на предприятии планируют завершить к середине 2022 года.

Общий объем инвестиций в экологию от ЧЭМК составит 11 миллиардов рублей, а с учетом прежнего, в 2019 году заключенного, соглашения — все 14 миллиардов.

Напомним, 2 февраля правительство Челябинской области заключило «экологическое» соглашение с ПАО «Фортум», в нем речь идет о переводе на газ челябинской ТЭЦ-2. Ранее допсоглашение было подписано с «Мечелом». Всего же только с челябинскими предприятиями было заключено 16 соглашений о снижении вреда экологии, и еще 26 подобных документов — с заводами и фабриками области.