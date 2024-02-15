ЧЭМК спасает школу отечественной электрометаллургии

Челябинский электрометаллургический завод за свой счет переиздал учебники советской металлургической школы

Написанные в ХХ веке научные работы, раскрывающие сложнейшую технологию выплавки ферросплавов, теперь не только заново напечатаны, но и бесплатно разосланы на все электрометаллургические заводы России.

«Это позволит подготовить должным образом инженеров-металлургов, в отношении которых отечественные промышленные предприятия испытывают сегодня острый кадровый дефицит. Зачем мы это сделали? Специализированные факультеты в российских вузах закрылись, владеющие технологическими секретами преподаватели состарились или уже умерли, профессии теперь обучают непосредственно на заводах. А для этого требуется необходимая научно-методическая база. По сути, ЧЭМК, сохраняя и возвращая к жизни накопленные в СССР знания, сегодня спасает научную школу отечественной электрометаллургии», — говорит генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Ферросплавный завод в Челябинске начал строиться в 20-х годах прошлого века согласно программе импортозамещения: стране позарез нужны были отечественные феррохромец и силикомарганец, до появления СССР подобные сплавы закупались исключительно за рубежом. И уже тогда в руководстве страны понимали, что мало наладить металлургическое производство, нужно овладеть секретами технологии, не надеясь на зарубежные контракты. ЧЭМК начал выдавать продукцию. И одновременно с этим в Челябинске наряду с действующим промышленным предприятием активно работал электрометаллургический НИИ — специализированный научно-исследовательский институт, сотрудники которого занимались именно инновационными изысканиями. Тесная связка с действующим производством позволяла немедленно проверять на практике возникшие в светлых головах ученых идеи о том, как улучшить свойства того или иного сплава и как усовершенствовать технологию производства, повысить эффективность трудового процесса.









Результат этого научно-технического дуэта дал знать о себе в начале ХХ века, когда советская школа электрометаллургии стала считаться самой передовой в мире. Именно продвинутые ферросплавщики с ЧЭМК строили первые электрометаллургические заводы в Китае и учили уму-разуму вставших к печам недавних китайских крестьян. Благодаря этому отрасль в Поднебесной, стартовав с нуля, сегодня считается ведущей на планете. Учили челябинские электрометаллурги и товарищей из Чехословакии (там тоже по их проекту был построен ферросплавный завод), на равных и даже немного свысока общались с металлургами Англии, США и Германии.

«Технологический суверенитет — это первейшая задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, и мы взялись за ее выполнение. Наши предки, отойдя от плавильных печей, садились за письменный стол и излагали на бумаге свои мысли о возможных инновациях в электрометаллургии. Говорю это не от красного словца, мой отец был на комбинате начальником цеха № 7, и даже после трудовой смены у нас в семье только и разговоров было — о работе, как улучшить процесс производства ферросилиция, а главное, как решить этот вопрос с точки зрения технологии. Научная мысль на ЧЭМК развивалась стремительно. Жаль, что потом электрометаллургический НИИ был в Челябинске закрыт, перестал существовать металлургический факультет в ЧПИ и с таким трудом созданная советская ферросплавная школа стала уходить в прошлое. Забыта навсегда? Нет, мы решили заняться ее возрождением», — комментирует ситуацию генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский.





Реставрационную и предпечатную подготовку провел известный челябинский дизайнер Алексей Бутрин, а переиздание раритетных учебников выполнила типография «Любавич» из Санкт-Петербурга. Она известна на всю страну тем, что делает полиграфическую продукцию по заказам из питерского Эрмитажа и московского Исторического музея. А теперь типография придала новую жизнь книгам знаний из ХХ века, чтобы российские металлурги более уверенно смотрели в век XXI.